Oekraïne en Rusland wisselen gevangenen en lichamen van gesneuvelden Britten uit

Het ministerie zei dat onder de vrijgelaten Russen zich mensen uit een “gevoelige categorie” bevonden, zonder dit verder toe te lichten. Het is niet duidelijk of hier bijvoorbeeld ook hooggeplaatste officieren, spionnen of vrijwilligers bijhoren. Ze kregen na de vrijlating, die tot stand kwam na bemiddeling van de Verenigde Arabische Emiraten, medische en psychologische hulp, aldus het ministerie van Defensie.

© EPA-EFE

De Oekraïners die weer naar huis komen, vielen in Russische handen bij de verdediging van Marioepol en gevechten rond Cherson in Zuid-Oekraïne en Bachmoet in het oosten van het land.

Oekraïne kreeg ook de lichamen terug van twee Britse hulpverleners, Christopher Parry (28) en Andrew Bagshaw (47), die in januari om het leven kwamen toen ze in de regio Donetsk.

Bagshaw en Parry werden gedood toen hun voertuig tijdens een humanitaire evacuatie in Oost-Oekraïne werd geraakt door een artilleriegranaat.

Andrew Bagshaw (47) en Christopher Parry (28) — © rr

Christopher Parry (28) en Andrew Bagshaw (47) waren, afzonderlijk van elkaar, in het begin van de oorlog als civiele hulpverleners naar het Oekraïense slagveld afgereisd. Ze voerden water, voedsel en medicijnen rond, maar reden vooral heen en weer in conflictgebied om honderden burgers te evacueren van aan het front. Op 6 januari waren de mannen het laatst gezien, toen ze vanuit Kramatorsk naar het zwaarbevochten Soledar, nabij Bakhmoet, vertrokken.

Tot Jevgeni Prigozjin, de leider van het Wagner-privéleger, plots op 11 januari bekendmaakte dat zijn troepen de lichamen van de mannen hadden gevonden.

Nu kan Oekraïne hen eindelijk teruggeven aan hun families om te worden begraven.