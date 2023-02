Tienermeisje wil tussen dolfijnen zwemmen maar wordt gegrepen door een haai

Een 16-jarig meisje is zaterdag overleden nadat ze door een haai werd aangevallen tijdens het zwemmen in de Swan River in North Fremantle (Australië). Ze was met vrienden aan het jetskiën maar ging in het water om tussen dolfijnen te zwemmen. Plots werd ze meegesleurd door een haai. Een man sprong haar, op gevaar van zijn eigen leven, achterna en kon haar uit het water halen. Maar ze stierf aan haar verwondingen.

Het meisje werd net na 15.30 uur zaterdagmiddag uit de rivier gehaald. Haar onderste ledematen waren vreselijk toegetakeld, volgens getuigen. Nog nooit gezien, zei een hulpverlener.

Het meisje was met vrienden gaan jetskiën, zeggen getuigen. Op een gegeven moment zouden ze een of meer dolfijnen hebben gespot. Daarop is ze in het water gedoken om met de dolfijn of dolfijnen te zwemmen. “Plots kwam die aanval. Uit het niets”, zegt een vrouw.

Het is nog niet duidelijk om welke haai het ging, mogelijk een stierhaai.

De politie wil voorlopig niet reageren omdat het onderzoek nog volop loopt. Zij bekommeren zich in de eerste plaats over de vrienden en familie van het slachtoffer.

20 aanvallen per jaar

“Het is een extreem traumatische gebeurtenis voor alle betrokkenen en uiteraard voor iedereen die het jonge meisje kende”, zei plaatsvervangend inspecteur Paul Robinson van het district Fremantle tegen verslaggevers ter plaatse.

Het komt nog voor dat een haai zo ver in de rivier zit, zei de politie zaterdagavond Belgische tijd. Maar het is toch eerder uitzonderlijk.

De enige bevestigde dodelijke aanval in de Swan River was op 31 januari 1923. Bij die aanval kwam de 13-jarige Charles Robinson om het leven nadat hij was verscheurd tijdens het zwemmen vlakbij het strand. In 2021 werd een man in zijn been gebeten, maar hij overleefde het.

In Australië worden jaarlijks ongeveer 20 haaienaanvallen geregistreerd, waarvan de meeste in New South Wales en West-Australië.