VIDEO. De exponent van het succes bij Everton: Rode Duivel Amadou Onana heerste op het middenveld (en daarbuiten) tegen Arsenal

Everton nam zaterdagmiddag zowaar de scalp van fiere leider Arsenal. Opvallend, omdat The Toffees voor aanvang gedeeld laatste stonden in de Premier League. De aanstelling van Sean Dyche als nieuwe trainer rendeerde meteen en ook Rode Duivel Amadou Onana deed zijn duit in het zakje door ijzersterk op te treden op het middenveld.