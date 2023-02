Tongeren

De 45-jarige voetganger die vrijdagochtend aan het Tongerse industrieterrein Overhaam werd aangereden, is overleden aan zijn verwondingen. Slachtoffer is Joel Manshoven, die al drie jaar café en feestzaal De Passerel in Tongeren uitbaatte. “Joel was een man met een eeuwige glimlach op zijn gezicht en een hart van goud. Iemand die hield van plezier maken”, vertellen vrienden.