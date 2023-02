Negen mensen vermist nadat vissersboot kapseist in Zuid-Korea

Het schip van 24 ton kapseisde in de nacht van zaterdag op zondag voor de kust van Sinan, in de provincie Jeollanam-do, aldus het ministerie van Binnenlandse Zaken. Drie bemanningsleden werden gered door een boot die in de buurt was. Negen anderen, onder wie twee buitenlandsers, zijn nog steeds vermist.

Meer dan tien schepen en drie vliegtuigen van de kustwacht en de marine zijn betrokken bij de zoekactie. President Yook Suk-yeol riep op om alle mogelijke middelen in te zetten om de vermisten te vinden.

Volgens persagentschap Yonhap, dat minister van Binnenlandse Zaken Leen Sang-min citeert, zouden de meeste bemanningsleden het gezonken schip hebben verlaten.