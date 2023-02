Franse premier nu toch bereid om toegevingen te doen rond pensioenhervorming na grote manifestaties

“We gaan aanpassingen doorvoeren door het systeem voor lange loopbanen uit te breiden naar zij die beginnen te werken op 20 of 21 jaar. Zij kunnen zo vertrekken op 63 jaar”, aldus premier Borne aan de Franse krant JDD. We hebben de eisen gehoord van de rechtse verkozenen, zei ze ook in de aanloop naar de debatten over de hervorming in het parlement maandag. President Emmanuel Macron wil de wettelijke pensioenleeftijd van 62 naar 64 jaar optrekken.

De stemmen van Les Républicains (LR) zijn noodzakelijk om de pensioenhervorming goed te keuren. De LR-parlementsleden hebben de lat dan hoger gelegd en willen vermijden “dat zij die het vroegste zijn beginnen te werken het langste moeten bijdragen”, aldus partijleider Eric Ciotti.

Vandaag kan wie begon te werken voor zijn 20 twee jaar vroeger op pensioen gaan, wie voor zijn 16 begon te werken kan vier jaar vroeger vertrekken. Het hervormingsvoorstel zal nu worden aangepast. Zij die begonnen voor hun 20 kunnen twee jaar vroeger vertrekken, op hun 62, zij die begonnen voor hun 18 kunnen vertrekken op hun 60, enzovoort.

Borne zegt nog de negatieve reacties op de hervorming te begrijpen - op 7 en 11 februari zijn opnieuw manifestaties gepland. “Maar het doel is om ons pensioensysteem veilig te stellen voor de toekomst”, zegt ze, en voegt toe “te betreuren dat sommigen, vooral aan de linkerkant, misverstanden in stand houden”.