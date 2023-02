Faïz Selemani opnieuw kwaad op de scheidsrechter en toont schade aan schoen: “KV Kortrijk wordt week na week benadeeld”

STVV won zuinig van KV Kortrijk dankzij een penaltydoelpunt van Gianni Bruno. Enkele minuten voor het Truiense doelpunt ging Selemani tegen de vlakte in de zestien van Sint-Truiden. Geen penalty oordeelde ref Vergoote en de VAR. “Zat er deze wedstrijd wel iemand in het busje van de VAR?”

KV Kortrijk pakt een 1 op 9 onder Bernd Storck. Gisterenavond verloor het op het veld van Sint-Truiden met het kleinste verschil. Een strafschop van Bruno bezorgde KVK een kleine kater, maar een niet gefloten elfmeter in het voordeel van de bezoekers doet opnieuw wat stof opwaaien. “KV Kortrijk wordt week na week benadeeld”, vertelde Faïz Selemani na de match. “Het was toch opnieuw duidelijk strafschop? Kijk naar mijn schoen, ik heb heb speciaal meegebracht om het aan jullie te tonen. Dit kan ik toch niet faken? De scheidsrechter zijn uitleg was dat ik het contact met de verdediger van STVV te hard zocht. Hoe kan hij dit zeggen? Het is gewoon penalty. Zat er deze wedstrijd wel iemand in het busje van de VAR? Ik betwijfel het. Vorige week geen strafschop, op Leuven niet, het is elke week hetzelfde liedje. Ze hebben het gewoon op ons gemunt. Vergoote was vandaag een echte nul. Ik heb er gewoon geen andere woorden voor. Ik ben kwaad.”

Selemani bracht speciaal zijn schoen mee om te tonen dat het penalty was. — © rr

Enkele minuten later ging STVV-speler Koita door naar het doel van Vandenberghe. In de Kortrijkse zestien werd hij onderuit gehaald door Kadri. Ref Vergoote lijkt Koita zijn tweede geel aan te smeren, maar de VAR riep de scheids tot bij hen. Na een kleine raadpleging wees Vergoote naar de stip. Bruno schoot de bal, met wat geluk, tegen de touwen. “Die speler van STVV zocht toch ook het contact met onze speler?”, zei Storck na afloop van de wedstrijd. “Ik heb altijd veel respect gehad voor de scheidsrechters in België, maar week na week ben ik teleurgesteld door enkele beslissingen. Selemani zocht volgens hem het contact en vond het dus geen fout, gek toch? Kijk gewoon naar die schoen van Faïz, dan kan je toch enkel concluderen dat het een zuivere strafschop was voor ons? Tijdens de rust was iedereen kwaad in de kleedkamer. Ikzelf ben teleurgesteld, maar ik vond onze partij niet slecht.”

“STVV krijgt wel een penalty. Ongelooflijk toch? Ik snap sommige beslissingen hier in België echt niet.”, aldus een gefrustreerde Selemani.