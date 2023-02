Rechter bepaalt: Spanjaard Alejandro (29) mag naakt over straat lopen

De boete die Alejandro Colomar (29) kreeg omdat hij zoals zo vaak naakt rondliep, is onterecht. Dat heeft het Spaanse Hooggerechtshof bepaald. De man daagde ook in de rechtbank op zonder kledij - al werd hem wel opgedragen iets aan te trekken - en is duidelijk niet van plan zijn levensstijl te veranderen.

In heel Spanje en ver daarbuiten werd met veel interesse afgewacht wat het Spaanse Hooggerechtshof zou beslissen. Daar stond de zaak van de 29-jarige Alejandro Colomar op de agenda. Die naam zegt je wellicht weinig, maar de twintiger werd wel wereldnieuws toen hij een boete kreeg omdat hij naakt rondliep in Aldaia, een dorpje in de buurt van Valencia.

Naakt rondlopen is wat de man al sinds 2020 frequent doet en waar hij heel graag reclame voor maakt. Hij krijgt er naar eigen zeggen ook veel steun voor, behalve dan die ene keer toen hij met een mes bedreigd werd. Wettelijk gezien is er ook niets mis mee: in Spanje mag je sinds 1988 al naakt over straat lopen, behalve in enkele regio’s en steden met eigen regels.

Beroep

In Aldaia zijn er geen eigen regels en kan naakt rondlopen wettelijk gezien dus. Daarom tekende Colomar beroep aan tegen de boete die hij van de politie kreeg. “Dit slaat nergens op”, zei hij toen hij met niets meer dan een paar wandelschoenen arriveerde aan de rechtbank in Valencia. Al kreeg hij wel snel de vraag om kleding aan te doen om binnen te mogen, wat hij ook deed. “Ze beschuldigen me in Aldaia van obsceen exhibitionisme. Maar in het woordenboek staat dat er dan sprake moet zijn van seksuele intenties, en dat heeft niets te maken met wat ik doe.”

De man verdedigde dan ook zijn “recht op ideologische vrijheid” en kreeg gelijk. De boete werd kwijtgescholden, al wees de rechter van het Hooggerechtshof wel op een “wettelijk vacuüm rond openbaar naakt”.