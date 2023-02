Noordoosten van VS getroffen door enorme koude: laagste gevoelstemperatuur ooit (-78 graden) gemeten

In het noordoosten van de Verenigde Staten worden dit weekend kouderecords gebroken. 25 miljoen Amerikanen krijgen de raad mee om binnen te blijven, want buiten is het levensgevaarlijk, zo zeggen de weerdiensten.

Om te illustreren hoe koud het is: op Mount Washington, in de staat New Hampshire, werd zaterdagochtend een temperatuur gemeten van -43 graden. In combinatie met windstoten van 177 kilometer per uur leidde dat tot een gevoelstemperatuur van -78, de laagste ooit gemeten.

De bijna 2.000 meter hoge berg staat nochtans bekend om zijn extreme weer, toch werden records gebroken. Ook in lager gelegen gebieden werd het vreselijk koud. In Boston daalde de temperatuur tot -23, volgens de National Weather Service (NWS) de laagste temperatuur die sinds 1957 in de stad is vastgesteld. De gevoelstemperatuur lag onder de -34. In New York daalde het kwik tot -16.

Uit de staat Maine kreeg de NWS meldingen van zogeheten vorstbevingen, die ontstaan als water in de grond bevriest en het gesteente doet scheuren. Dat leidt tot een diep gerommel en soms zelfs schokken als bij een aardbeving. De NWS waarschuwt dat de kou ook zondag nog aanhoudt. Daarna lopen de temperaturen snel op, tot een graad of 6 op maandag.