Rijwoning onbewoonbaar na brand in Vorst

In de Brusselse gemeente Vorst heeft afgelopen nacht een brand gewoed in een rijwoning. Daarbij vielen geen gewonden maar het pand is wel onbewoonbaar. Dat meldt de Brusselse brandweer.

Bewoners van de Steenweg op Brussel verwittigden omstreeks 23.45 uur de brandweer omdat ze rook opmerkten op de hoogste verdieping van het gebouw. Toen de brandweer ter plaatse kwam, bleek er niemand aanwezig in de woning. De brandweerlui verschaften zich daarop toegang via het zolderraam en de voordeur, en konden vaststellen dat het vuur woedde in de trappenhal op de tweede verdieping.

De brand was snel geblust maar de schade in de woning is wel aanzienlijk. Die is dan ook minstens tijdelijk onbewoonbaar. De oorzaak van de brand is accidenteel, aldus nog de brandweer.