Verdacht overlijden in Dendermonde: drie arrestaties na aantreffen lichaam in woning

In Dendermonde is zaterdagavond in een woning het lichaam aangetroffen van een persoon die in verdachte omstandigheden en vermoedelijk met geweld om het leven gekomen is. Dat meldt het Oost-Vlaamse parket. Er zijn drie personen opgepakt in het onderzoek, maar het is nog niet duidelijk wat hun betrokkenheid is bij de feiten, die zich vermoedelijk in de familiale sfeer afspeelden.