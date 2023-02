Buitenlandse Zaken: “Demarches op hoog niveau” om veroordeelde Tanguy (42) uit Cambodjaanse cel te verlossen

Volgens Buitenlandse Zaken werd Bruggeling Tanguy Taller (42) in Cambodja veroordeeld tot levenslang voor cocaïnehandel en is hoger beroep niet meer mogelijk. Wel zeggen ze dat er zowel lokaal als in Brussel “demarches op hoog niveau” plaatsvinden om gedetineerden in Cambodja - zoals Tanguy - naar ons land te krijgen. Voorlopig evenwel zonder succes.

Bij Buitenlandse Zaken valt te horen dat ze begrip hebben voor de situatie van Tanguy Taller (42), en de noodkreet van zijn ouders, omdat hij al meer dan vier jaar zit opgesloten in een schrale Cambodjaanse cel.

De Bruggeling werd er in 2018 veroordeeld tot levenslange opsluiting omdat hij door een andere Vlaming, David Catry (36), werd aangeduid als opdrachtgever van de smokkel van één kilo cocaïne van Brazilië naar Cambodja. Catry trok die verklaring nochtans in en stelde dat hij gelogen had, terwijl Tanguy Taller al vanaf dag één zijn onschuld uitschreeuwt.

LEES OOK. Vlaming die al vier jaar vastzit in Cambodjaanse cel schreeuwt onschuld uit: “Ik ben er ongelooflijk bijgelapt, maar kreeg wel levenslang”

Toch werd Taller na tal van procedures opnieuw veroordeeld tot levenslang. “Ik zit hier nu al 1.600 dagen opgesloten, terwijl ik helemaal niéts heb misdaan. Ik probeer vooral te overleven, van dag tot dag. Maar nu begint het ondraaglijk te worden. Als de overheid niets voor mij doet, dan weet ik echt niet meer hoe het nog verder moet”, communiceerde hij deze week vanuit de gevangenis in Phnom Penh aan onze redactie. Ook zijn ouders riepen vanuit Brugge op aan de overheid om in te grijpen.

Tanguy Taller onderweg naar de rechtbank in Cambodja.

Bij Buitenlandse Zaken valt te horen dat Tanguy Taller door de hoogste rechtbank van het land veroordeeld werd tot levenslang en dat hoger beroep niet meer mogelijk is. “De soevereiniteit van elk land moet op ieder moment gerespecteerd worden. België kan niet tussenbeide komen of bemiddelen in de afwikkeling van een gerechtelijke procedure in het buitenland”, zegt woordvoerder Nicolas Fierens Gevaert.

Buitenlandse Zaken zegt wel dat er zowel lokaal als in Brussels “demarches op hoog niveau” plaatsvinden om met Cambodja een overeenkomst te sluiten over de overdracht van gedetineerden zoals Tanguy Taller. Maar voorlopig zonder succes, zo blijkt.

Ondertussen probeert de ambassade de detentie van Tanguy Taller zo draaglijk mogelijk te maken. “Onze ereconsul bezoekt hem regelmatig en de ambassade ondernam stappen met de gevangenis om zijn detentieomstandigheden te verbeteren. Zo kunnen zijn partner en hun zoon hem in de gevangenis opzoeken”, klinkt het.