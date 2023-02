Vrouw en kind verdronken nabij Grieks eiland tijdens oversteek, 33 migranten gered

Nabij het Griekse eiland Leros zijn de lichamen van een kind en een vrouw aangetroffen. Ze verdronken toen hun bootje in de problemen kwam. Het ging om een opblaasbaar vaartuig met vluchtelingen en migranten aan boord.

Drieëndertig opvarenden werden gered, onder wie zes kinderen, zo meldde de Griekse kustwacht. Ze werden naar het ziekenhuis op Leros, een eiland nabij de Turkse kust, gebracht. De reddingsoperatie is nog steeds gaande om mogelijke andere opvarenden uit het water te halen.

De kustwacht zette drie schepen en een helikopter in. De reddingswerken worden bemoeilijk door de slechte weersomstandigheden. Zo is er sprake van felle wind en een wilde zee. Volgens getuigenissen verzameld door kustwacht en politie, had de boot bijna 40 mensen aan boord.

De krant Efsyn meldde dat een visser de hulpdiensten verwittigd had. De visser had de lichamen gevonden, klonkt het.