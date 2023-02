Mahdi: “Blijven vasthouden aan wet op de kernuitstap is het zonlicht ontkennen”

Groen-vicepremier Petra De Sutter gaf daar eerder aan dat de wet op de kernuitstap tijdens de huidige legislatuur niet fundamenteel zal worden aangepast. Wel moeten er wat data worden veranderd om rekening te houden met de levensduurverlenging van een aantal kernreactoren, maar veel meer is er volgens De Sutter niet nodig.

Mahdi is het daar niet mee eens. “We gaan twee kerncentrales verlengen, wellicht vijf. We investeren 100 miljoen euro in (de kleinere modulaire reactoren van de toekomst, red) SMR’s. Als je dan zegt dat we niet aan de wet op de kernuitstap mogen morrelen, dan is dat het zonlicht ontkennen.”

De CD&V-voorzitter schaart zich daarmee achter Open VLD-collega Egbert Lachaert. Die zei zaterdag in De ochtend dat de wet op de kernuitstap “helemaal vervangen moet worden” nu de federale regering heeft beslist om de deur open te gooien naar de levensduurverlenging van nog drie bijkomende kernreactoren, die van Tihange 1, Doel 1 en Doel 2. De Sutter had het over het opsparen van de splijtstof zodat de reactoren een winter langer mee kunnen, maar voor Lachaert mag Tihange 1 ineens tien jaar langer open.