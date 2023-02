Turkije pakt verdachten op voor dreiging Nederlands en Zweeds consulaat

De Turkse inlichtingendienst MIT en de politie zijn een onderzoek gestart naar een mogelijke dreiging dat Islamitische Staat aanslagen wilde plegen op het Nederlandse en het Zweeds consulaat in Istanboel. Die volgde op de rel twee weken geleden in Den Haag en Stockholm rond een verscheuring en een verbranding van een koran. Turkse media melden dat de inlichtingendienst vreesde dat de Afghaanse tak van de terreurbeweging aanhangers in Turkije opdracht had gegeven de aanslagen te plegen.

De politie is verdachten gaan opsporen en bespioneren en heeft er vijftien aangehouden, omdat ze banden zouden hebben met Islamitische Staat. Maar de inlichtingendienst en politie hebben volgens de media geen voorbereiding of plan voor aanslagen of andere gewelddadige acties kunnen ontdekken. De verdachten zijn wel in hechtenis genomen.

In Den Haag en Stockholm hebben twee extreemrechtse activisten, Edwin Wagensveld en Rasmus Paluden, twee weken terug in een protestactie een koran verscheurd en de ander een koran verband, Het leidde tot heftige reacties in de islamitische wereld. In Istanboel sloten uit veiligheidsoverwegingen niet alleen de consulaten van Nederland en Zweden, maar ook die van zes andere Europese landen en de VS. Het was volgens de Turkse regering een buitenproportionele maatregel die Turkije ten onrechte in een kwaad daglicht stelt. Het is niet duidelijk of de sluiting van de consulaten iets te maken heeft met het onderzoek dat de MIT en een speciale eenheid van de politie van Istanboel was begonnen.

Een woordvoerder van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten niet op individuele zaken in te kunnen gaan. Het departement houdt het dreigingsniveau voortdurend in de gaten. Dat gaf afgelopen week aanleiding het consulaat in Istanboel uit voorzorg tijdelijk te sluiten.