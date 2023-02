Demir over ontslag Van Langenhove: “Niet onder de indruk, Van Grieken moet alle extremisten aan de deur zetten”

Dries Van Langenhove nam zaterdag ontslag uit de Kamer. Hij zetelde daar officieel als onafhankelijke in de VB-fractie, maar wil zich nu volledig toeleggen op politiek activisme. Het was uitkijken naar de reactie van N-VA, maar die kwam er zaterdag niet. De partij van Bart De Wever heeft in het verleden meermaals laten verstaan dat een eventuele samenwerking met het Vlaams Belang uitgesloten is zolang die partij een aantal extreme figuren, zoals Dries Van Langhove, in haar rangen duldt.

LEES OOK. Eindelijk was er een goede aanleiding: de partijtop van Vlaams Belang was al langer op zoek naar een exit voor Van Langenhove

Vlaams minister Zuhal Demir reageerde zondag bij VTM als eerste N-VA-kopstuk. “Ik ben niet onder de indruk”, zei ze. “Dries Van Langenhove stapt wel uit het parlement, maar blijft de propagandamachine van het Vlaams Belang. Tom Van Grieken heeft tot op heden ook geen afstand genomen van de waanideeën. Het Vlaams Belang moet alle extremisten aan de deur zetten en de opkuis doen. Ik zie bij het Vlaams Belang nog mensen die openlijk Poetin steunen, de man die verantwoordelijk is voor de hoge energiefacturen in ons land”, aldus nog Demir.

LEES OOK. Dries Van Langenhove stopt als Kamerlid voor Vlaams Belang: “Maar dat betekent niet dat ik stop met politiek”