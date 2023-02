Buurt geschokt na verdachte dood van Peter (64): “We verliezen een goede buur”

Oudegem

In het Mevrouw Courtmanspark in Oudegem wordt geschokt gereageerd op het overlijden van Peter D. (64). Het lichaam van de 64-jarige man werd zaterdag aangetroffen in zijn woning. Er zijn volgens het parket aanwijzingen dat hij met geweld om het leven werd gebracht. Drie mensen werden opgepakt, één van hen zou de vriendin van het slachtoffer zijn. “Dat het zo zou escaleren, dat had niemand verwacht”, reageert een buurman.