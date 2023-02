Acht doden en meer dan veertig gewonden bij busongeval in Turkije

Bij een busongeval in Turkije zijn acht mensen om het leven gekomen. Meer dan veertig mensen raakten gewond, zo meldde minister van Volksgezondheid Fahrettin Koca zondag via Twitter.

In de westelijke provincie Afyonkarahisar verloor de chauffeur volgens de diensten van de plaatselijke gouverneur de controle over het stuur. De bus belandde naast de weg en ging over de kop.

Op beelden is te zien hoe reddingswerkers gewonden helpen. Met een kraan werd de bus uit de berm getild.