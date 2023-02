Poetin belooft dat hij Zelenski niet zal laten doden

Russisch president Vladimir Poetin heeft aan de voormalige Israëlische premier Naftali Bennett beloofd dat hij de Oekraïense president, Volodimir Zelenski, niet zal ombrengen. Poetin deed de belofte aan Bennett tijdens een ontmoeting in maart vorig jaar. Dat heeft Bennett nu tegen een Israëlische journalist gezegd.

Bennett, die toen premier van Israël was, was de eerste westerse leider die Poetin in Moskou bezocht na het begin van de oorlog. Bennett publiceerde de inhoud van het gesprek zaterdagavond op zijn Facebookpagina. Het leven van een leider is het meest kostbaar in een conflict, zei Bennett. “Ik wist dat Zelenski in gevaar was, hij zat in een bunker waarvan de locatie onbekend was.”

Niet vermoorden

Tijdens het gesprek vroeg Bennett aan de Russische president of hij Zelenski wilde doden. Poetin ontkende. Bennett zei dat hij Poetin vroeg om hem zijn woord te geven, en dat deed hij. “Hij zei: ‘Ik zal Zelenski niet vermoorden’.”

Na de ontmoeting, terwijl hij onderweg was van het Kremlin naar de luchthaven, belde Bennett direct naar Zelenski. “Luister, ik kom net uit een vergadering, hij gaat je niet vermoorden”, zei hij tegen Zelenski. Zelenski vroeg of hij daar zeker van was, en Bennett antwoordde bevestigend: “Honderd procent.” Zowat twee uur later nam de Oekraïense president dan een video op vanuit zijn kantoor waarin hij zei dat hij niet voor zijn leven vreesde.

Poetin mag beloven wat hij wil, zeggen experts, honderd procent zeker moet Zelenski niet zijn. Een raket in een gebouw waar hij verblijft of op de wagen waarin hij wordt vervoerd en het kan over zijn voor de president.