Magere opkomst voor protestbetoging van voormalige antivaxers: mars ei zo na afgelast

De deelnemers moesten worden geteld voor de betoging aan het Noordstation van start kon gaan. Het waren er namelijk zo weinig dat de mars bijna afgelast werd. Vierhonderd deelnemers was de grens waarbij het startschot gegeven kon worden. Dat aantal haalde de groep aanwezigen net. De betoging verloopt rustig, de opkomst is mager.

Antioverheidsextremisme

Om 13 uur verzamelden de deelnemers aan de achterkant van het Noordstation. Ook daar werd het niet meteen duidelijk waartegen de betogers zich eenduidig verzetten. Sommigen vroegen dat het voortbestaan van cashgeld in de grondwet opgenomen zou worden. Er waren ook Ruslandsympathisanten onder de deelnemers. Anderen droegen een geel hesje of een vlag die om de afschaffing van de EU vroeg. Er stapte ook een minderheid van extreemrechtse enkelingen mee, sommigen van die fractie waren Nederlanders.

“Wij komen samen in Brussel om de gevolgen van de inflatie voor de arbeiders, de middenklasse en de financieel zwaksten aan te kaarten”, zegt Sarah Melis van de organisatie Samen Voor Vrijheid aan belga. “De inflatie is het gevolg van keuzes die onze politici, zowel nationaal als internationaal, de afgelopen jaren hebben gemaakt, de jarenlange geldcreatie, gevolgd door een te hardhandig beleid met lockdowns en een CST, en een slecht voorbereide en amateuristische energietransitie. Europa heeft geld genoeg als het gaat om de energietransitie en de oorlog in Oekraïne, maar sociale herverdeling is geen prioriteit.”

De betogers maken deel uit van een veel bredere antioverheidsbeweging die de veiligheidsdiensten ook in ons land toenemende zorgen baart. De Nederlandse staatsveiligheid noemt het fenomeen antioverheidsextremisme. Aanhangers verwerpen het gezag van de overheid, verklaren zich soeverein en weigeren soms zelfs om hun belastingen te betalen.