Philippe Clement wint met Monaco

Philippe Clement heeft zondagnamiddag op de 22e speeldag in de Ligue 1 met AS Monaco de verplaatsing naar Clermont succesvol afgerond. De Monegasken haalden het met 0-2.

Vroege treffers van Guillermo Maripan (3.) en Breel Embolo (13.) plaatsten de bezoekers al vroeg in een zetel. De thuisploeg was nadien niet in staat om terug te vechten. Maximiliano Caufriez maakte de 90 minuten vol in het verliezende kamp, terwijl Eliot Matazo aan de overzijde aan de bank gekluisterd bleef.

Monaco bezet de vierde plaats in de tussenstand van de Franse hoogste voetbalafdeling met 44 punten. Clermont kampeert op de tiende positie met 30 eenheden. (belga)