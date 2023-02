Twee doden en veertien gewonden na brand in appartement in Lissabon

Bij een brand in een appartementsgebouw in het centrum van Lissabon zijn twee mensen om het leven gekomen. Ook veertien anderen, onder wie vier kinderen, raakten gewond. Zo hebben de civiele bescherming en brandweer zondag bekendgemaakt.

De brand zou zaterdag laat zijn uitgebroken in Mouraria-wijk. De slachtoffers woonden op de begane grond, waar het vuur uitbrak rond 20.30 uur. Het is niet duidelijk wat de reden voor de brand is.

Het vuur raakte na 45 minuten geblust. Alle bewoners van het gebouw moesten geëvacueerd worden.

Over de identiteit van de slachtoffers is nog niets bekend.