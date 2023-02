Man die ex-vrienden en haar ouders heeft neergestoken in Nederland op de E19 bij Schoten klemgereden

Bij een steekpartij in het Nederlandse Delft is zondagochtend een 33-jarige vrouw omgekomen en zijn een 55-jarige man en een 57-jarige vrouw zwaargewond geraakt. De 31-jarige dader, vermoedelijk het ex-vriendje van het dodelijke slachtoffer, kon na een achtervolging worden klemgereden op de E19 in Schoten.

De steekpartij vond zondagochtend plaats aan de Frederik van Eedenlaan in Delft, een stad tussen Den Haag en Rotterdam. De doorgaans rustige buurt werd rond 11 uur opgeschrikt door luide paniekkreten. Kort nadien arriveerden verschillende ambulances en politievoertuigen en werd de buurt afgesloten.

Een getuige zegt aan Nederlandse media dat hij een man zag die een groot mes in zijn handen had. Even voordien was hij met de auto aangekomen. Toen de bewoners van het hoekhuis naar buiten kwamen, zegt de getuige, viel hij hen meteen aan. De man werd in het gezicht gestoken. “Ook de jonge vrouw kreeg verschillende messteken en verloor erg veel bloed”, zegt een getuige die net uit de kerk kwam toen het gebeurde.

Een andere getuige was op weg was naar haar zwangere dochter. “Ik dacht een paar uurtjes bij haar schoon te gaan maken. Maar ik liep langs het huis en in de tuin zag ik ineens drie mensen. Eentje zat helemaal onder het bloed, maar nog wel in leven, zo leek het. Eentje bewoog niet meer.”

In totaal vielen drie slachtoffers. Een echtpaar raakte zwaargewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Hun 33-jarige dochter is aan haar verwondingen overleden.

Klemgereden

Volgens een van de buren zou de verdachte de ex van de dochter zijn. Zij is het dodelijke slachtoffer.

De dader nam nadien de vlucht met de wagen. Onmiddellijk werd de achtervolging ingezet. Zowel door politievoertuigen als met een helikopter. Van Nederland reed hij naar ons land.

Ter hoogte van Schoten, op de E19, kon de wagen van de verdachte worden klemgereden door Belgische en Nederlandse politievoertuigen. De man is opgepakt en wordt momenteel verhoord.