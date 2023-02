Zeker tien doden bij lawines dit weekend

Het is een zwart weekend geweest voor wintersporters. Bij lawines in Oostenrijk, Zwitserland en Italië zijn minstens tien mensen omgekomen. Een van hen was de bestuurder van sneeuwschuiver die overtollige sneeuw van de pistes haalde.

In het Oostenrijkse Kaltenbach kwam zaterdag een 17-jarige wintersporter uit Nieuw-Zeeland om het leven door een lawine, meldt de politie in Tirol. Volgens het Oostenrijkse persbureau APA had hij zich buiten de pistes begeven. Diezelfde dag vond een 31-jarige Duitse vrouw de dood in Zuid-Tirol in Italië. Een andere skister die bij haar was kon worden gered uit de sneeuwmassa.

In het Oostenrijkse Sankt Anton zijn de lichamen van twee skiërs van 29 en 33 uit Oostenrijk in de sneeuw gevonden. Ze waren zaterdagmiddag verrast door een lawine. Een zoektocht leverde snel resultaat op, maar ze waren helaas overleden.

In het Kaunertal kwam een 62-jarige skiër om en in Oost-Tirol werd een voertuig dat pistes trekt meegesleurd door een lawine. De 59-jarige bestuurder verloor daarbij het leven.

Vrijdag was al een 32-jarige skiër uit China omgekomen door een lawine in het Öztal, bij de plaats Sölden. Het lichaam van een 55-jarige Duitser die sinds vrijdag werd vermist, werd zaterdag geborgen in het Kleinwalsertal. Beiden hadden bij het skiën de piste verlaten.

In Zwitserland verongelukten dit weekend ook een 56-jarige vrouw en een 52-jarige man in het kanton Graubünden door een lawine. Ook zij waren buiten de piste gaan skiën, zegt de politie.