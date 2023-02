Will Still en Reims-Belgen nu al vijftien (!) wedstrijden ongeslagen na gelijkspel tegen Auxerre

Stade de Reims blijft ongeslagen onder leiding van Will Still. Op bezoek bij Auxerre bleef de brilscore op het bord (0-0). Thomas Foket en Thibault De Smet speelden 90 minuten mee bij Reims, terwijl Maxime Busi toekeek langs de zijlijn.

Sinds Will Still overnam is Reims al vijftien wedstrijden ongeslagen, waaronder twee gelijke spelen tegen de sterren van Paris Saint-Germain. In die vijftien wedstrijden slikte het ook maar zeven tegendoelpunten. Straffe cijfers.

Verder klaart de hemel stilaan op voor Straatsburg na een 2-0 triomf tegen Montpellier, wat de derde driepunter van het seizoen in competitieverband betekende voor doelman Matz Sels en co.

Reims bezet de tiende positie in het klassement van de Franse eerste klasse met 30 eenheden, terwijl Straatsburg naar de zeventiende stek springt met 18 stuks.