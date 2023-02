Kind bedreigd bij gewapende overval in Sint-Joost-ten-Node

“We kunnen bevestigen dat er gisterenochtend een gewapende overval is gepleegd in een apotheek in Sint-Joost-ten-Node”, zegt parketwoordvoerder Willemien Baert. “De dader gebruikte een mes om de aanwezigen te bedreigen. Er is echter niemand gewond geraakt. De verdachte is gevlucht en het onderzoek is lopende.”

Gerechtelijke bronnen bevestigen dat één van die aanwezigen de twaalfjarige zoon van de uitbater was, en dat die door de dader werd vastgegrepen en bedreigd. Uiteindelijk werd het kind losgelaten en ging de dader er met een kleine buit vandoor.