PS-vicepremier Dermagne wil Belgische monarchie afschaffen

Het is niet de eerste keer dat Dermagne zich out als republikein. In het magazine ‘Wilfried’ herhaalde hij dat deze week nog eens. “Dat komt omdat ik een man van links ben, die de gelijkheid tussen mensen op de eerste plaats zet”, verklaarde hij zondag in ‘C’est pas tous les jours dimanche’ op de commerciële zender RTL-TVi. “Ik kan geen systeem aanvaarden dat door geboorte verschillen en op een bepaalde manier een vorm privilege creëert”, zei hij.

Een republiek zou volgens Dermagne toelaten dat er alternerend een Franstalige, Nederlandstalige of Duitstalige het staatshoofd is.

Dermagne benadrukte wel dat hij persoonlijk geen problemen heeft met koning Filip en zijn familie. “Ik heb veel respect en sympathie voor hem.”

Het afschaffen van de monarchie is op dit moment ook “geen prioriteit”, beaamde hij.