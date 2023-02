IN BEELD. Een lach en een traan: Dante Vanzeir zwaait ploegmakkers en Union-fans uit na transfer richting de MLS

Dante Vanzeir zet zijn carrière voort bij de New York Red Bulls, in de Amerikaanse MLS. Maar de spits heeft Union voor eeuwig in zijn hart en dus kwam hij zijn ex-ploeg uitwuiven voor de partij tegen Zulte Waregem. En dook hij de spionkop in.

“Het was heel speciaal met de fans, een heel mooi moment”, aldus Vanzeir na de partij, die Union met 4-0 won. “Ze hebben mij de voorbije twee jaar veel gegeven, dus het was nog eens leuk om voor een laatste keer tussen hen te staan. Ik ga dit natuurlijk missen. Union is tot nu toe de mooiste tijd uit mijn carrière. Ik wil de supporters echt bedanken en hoop hen snel terug te zien. Mijn mooiste herinnering? Dat is moeilijk… Het 1B-kampioenschap en onze eerste Europese wedstrijd tegen Rangers was ook heel speciaal, maar we hebben er superveel gemaakt.”

De beelden:

© BELGA