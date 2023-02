Anderlecht-aanwinst Islam Slimani wil geen passant zijn: “Ik hoop langer dan zes maanden te blijven”

Islam Slimani moet de volgende maanden de kapstok worden van Anderlecht. De Algerijn die nog bij Sporting, Leicester en Monaco speelde, kwam in extremis over van Stade Brest en zal de aanval moeten dragen. Bij zijn laatste ploeg in Frankrijk lukte dat helaas niet met slechts 1 goal in 16 matchen. “Gezien zijn ervaring hadden we veel meer van Slimani verwacht”, zei Grégory Lorenzi, de sportief directeur van Brest in L’Equipe. “Maar het is nooit gelukt. Mogelijk verwachtte Islam ook meer van de club. Nu ja, op de laatste dag van de transfermarkt kregen we om 22 uur een telefoontje dat een deal nog mogelijk was. Een half uur later stond Slimani in mijn bureau.”

Vrijdag tegen Oostende (0-2 winst) maakte de Algerijn zijn opwachting bij paars-wit. Hij viel in voor Amuzu bleef goed diep, maar kon het verschil niet maken. Hij raakte 10 keer de bal, 43 procent van zijn passes kwamen aan, maar gevaarlijk was hij niet. De targetman heeft nog wat aanpassing nodig. “Ik had één keer meegetraind bij Anderlecht en dat was heel licht, dus ik denk niet dat ik mezelf nu al kan beoordelen”, aldus Slimani. “Het belangrijkste in die invalbeurt was om de drie punten te pakken en dat gaan we de volgende weken nog doen. We hebben een jonge, goeie ploeg.”

Jeugdige kwaliteit

De paars-witte jeunesse aanvullen met Slimani’s ervaring is het plan. “De jongeren moet je omringen met ervaren spelers en ik ga proberen om ze te gidsen”, vertelt hij. “Anderlecht is nog altijd de grootste club van België en een club met enorm veel jeugdige kwaliteit. Die kwaliteit is precies wat ik nodig had. Ik wil met jongeren spelen die vooruitgang willen boeken.”

Als vervanger van Fabio Silva rust er wel wat druk op zijn schouders. Al beweert Slimani die zelf niet te voelen. “Druk? Nee, nee, nee. Ik voel geen druk. Mijn job doen en doelpunten maken, daarom ben ik hier. Ik ben fysiek ook heel goed. Bij Brest ben ik altijd blijven trainen en ik werkte in Frankrijk ook voldoende matchen af. Conditioneel zit ik dicht bij de perfectie. Ik moet nu mijn kwaliteiten tonen en mijn ploegmaats beter leren kennen , maar ik ben ongeduldig om een volledige wedstrijd te spelen.”

Dat gebeurt mogelijk al volgende week al tegen STVV. Islam Slimani tekende in Brussel slechts voor een half jaartje tot in juni, maar de spits ziet deze overstap niet als een kortetermijnproject. “Als het aan mijn ligt, dan wil ik langer blijven dan zes maanden.”

