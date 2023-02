Ellen Derycke (33) kreeg borstkanker. Nog tijdens de behandeling dook er een tweede tumor op in haar long. Geen uitzaaiing, maar een aparte vorm van kanker, die niets met de eerste te maken had. Net zoals tennislegende Martina Navratilova (66) nu meemaakt. “Elke keer als ik me wat ziek voel, is er die angst dat het nóg eens kanker is. Ik mis mijn vorig, zorgeloze leven.”