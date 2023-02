Op de rode loper van de Ensors in Oostende vielen zaterdag voor één keer niet de vrouwen, maar wel de mannen op. Want wat een blikvanger was de outfit van sommigen: diep uitgesneden T-shirts, een visnet of zelfs helemaal niets onder de blazer. “Niet elk lichaam kan dit verdragen, maar als het lukt, mag je er fier op zijn.”