Manchester City-fan Guido (65) belandde in coma na geweld op snelwegparking: “Er is een papa vóór, en een papa ná die aanval”

Eindelijk zou hij met zijn vrouw van zijn pensioen genieten. Tot Guido De Pauw (65), een fervent Manchester City- fan, goed een jaar geleden op de snelwegparking in Drongen belaagd werd door Club-supporters en in coma belandde. Hij is nooit meer de oude geworden. Zijn dochter Joke (36) wordt maandag in de rechtbank in Gent geconfronteerd met de daders. “Mijn papa heeft schrik. Hij kan het niet aan om hen onder ogen te komen.”