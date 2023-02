Na Mazzu-time is er nu ook Muslic-time: Cercle pakt voor derde keer op rij punt(en) in toegevoegde tijd

In de schaduw van de grote debatten boven-en onderin speelt er zich ook een intense strijd af voor een plekje in de Europe play-offsDat Cercle Brugge daarin een hartig woordje meepraat is geen verrassing meer. Het zaterdag in extremis veroverde puntje tegen Standard kan nog belangrijk worden. Net als tegen KV Oostende en AA Gent pakte Cercle voor de derde keer op rij nog punt(en) in de toegevoede tijd. Door de zege van STVV tegen Kortrijk wordt groen-zwart weer negende op 1 puntje van plaats acht. De strijd is helemaal open.

Neen, voetbal om duimen en vingers af te likken was het drie keer op rij niet maar de beleving, inzet en intensiteit maken wel veel goed. Zo gaat het nu al vijf maanden lang bij Cercle. Op het moment dat Miron Muslic begin oktober overnam had Cercle zes punten. Nu zijn er dat 34, is men al zeker van het behoud en doet men volop mee voor de top acht. Bij het opmaken van een klassement vanaf de tiende speeldag toen Muslic Thalhammer opvolgde, merkt op dat Cercle derde is na Genk en Union. Straffe cijfers maar dat is niet alles. Veel spelers ontwikkelden zich sterk. Cercle heeft ook een van de jongste ploegen in Europa. Tegen Standard was de gemiddelde leeftijd van de ploeg 22,7 jaar. De statistieken van de spelers zijn ook indrukwekkend. Thibo Somers, die bijtekende tot 2026 legde dit seizoen al meer dan 1000 kilometer af waarvan zowat 10% aan meer dan 20 km/h.

Met gebroken neus zonder masker

Hij is niet de enige en dergelijke inspanningen zijn ook nodig om de press van Muslic te brengen. Ook onder Thalhammer speelde Cercle powerplay maar Muslic voegde er nog verschillende belangrijke aspecten aan toe. In de eerste plaats karakter en mentaliteit.

Neem nu Boris Popovic. Tegen Gent liep hij een gebroken neus op maar de centrale verdediger miste geen enkele training, speelde tegen Standard met een masker. Toen de hinder te groot bleek liet hij het na de rust gewoon in de kleedkamer en speelde verder zonder masker. Uitgerekend Popovic kopte de inworp door tot bij Ueda, die de niet onverdiende gelijkmaker scoorde.”

© Isosport

Omschakeling

Dominic Thalhammer hamerde er in de voorbereiding al dagelijks op en had de verdienste dat hij het thema omschakeling bespreekbaar maakte en er op werkte. De bal veroveren is één ding, er nadien ook iets mee doen is een tweede facet van het spel. Maar begin dit seizoen was Cercle nog zoekende en miste vertrouwen. Muslic slaagde er in om dat wel in de groep te pompen door zelf vertrouwen, gezonde agressiviteit en duidelijkheid uit te dragen. Gevolg is dat de ploeg nu niet alleen loopt en vliegt maar in balbezit ook probeert te voetballen.

Never give up

Straks is het 1 jaar geleden dat Miguel Van Damme overleed na een slepende en oneerlijke strijd. De doelman stond symbool voor de never give up campagne, gelanceerd door ex-voorzitter Vincent Goemaere en in 2020 prima uitgevoerd met de realisatie van het behoud onder Bernd Storck. Beiden zijn intussen weg maar never give up blijft een slogan van het huis. Geen toeval dat Cercle nu al drie keer op rij tegen Oostende, Gent en Standard nog een scheve situatie rechtzette en zo 7 op 9 pakte. Na Mazzu-time is er nu blijkbaar dus ook Muslic-time! De Japanse spits Ayase Ueda zat 90 minuten stevig in de tang van de Luikse verdedigers. Maar in de toegevoegde tijd sloeg hij toe en scoorde een sublieme goal, zijn tiende al dit seizoen. “Ook al is hij soms onzichtbaar, plots kan Ayase ijskoud toeslaan en een match beslissen”, was Muslic vol lof voor zijn spits. Hij kan scoren uit het niets en ik ben blij dat ik zo’n profielen in mijn groep heb en fier op al deze jongens. “