Aantal kabeldiefstallen bij spoor meer dan verdrievoudigd in 2022

Het aantal kabeldiefstallen bij het spoor is vorig jaar meer dan verdrievoudigd. In totaal werd een recordaantal van 466 dergelijke feiten gepleegd, tegenover 153 in 2021. Spoorinfrastructuurbeheerder Infrabel en de federale spoorwegpolitie starten daarom een reeks acties in het hele land, zo melden ze maandag. Infrabel gaat zijn infrastructuur ook beter beveiligen, bijvoorbeeld met gps-trackers om kabels te lokaliseren.

Kabeldiefstallen en diefstalpogingen hebben een zware impact op de stiptheid, met dagelijks gemiddeld meer dan anderhalf uur vertraging. Meer dan 83 procent van de kabeldiefstallen werd vorig jaar gepleegd in Wallonië, 12 procent in Vlaanderen en 5 procent in Brussel.

Met een concentratie van twee derde van de incidenten ligt het zwaartepunt van de diefstallengolf in de streek van Charleroi (296 incidenten - 64 procent), vóór de arrondissementen Luik (62 incidenten - 13 procent), Antwerpen (34 incidenten - 7 procent) en Brussel (21 incidenten - 5 procent). De overige incidenten in Vlaanderen vonden plaats in de arrondissementen Leuven (15), Gent (6) en Hasselt (3). Dit brengt het totaal aantal kabeldiefstallen in Vlaanderen vorig jaar op 58.

De kabeldiefstallen hadden vorig jaar 33.169 minuten vertraging voor de treinen tot gevolg. Dat is gemiddeld meer dan anderhalf uur per dag. Maar ook uitgestelde werken zijn een gevolg van de kabeldiefstallen, omdat de technici van Infrabel eerst dringende herstellingen moeten uitvoeren vooraleer ze met hun gewone werk voor het onderhoud of de vernieuwing van de seininrichting kunnen beginnen, zo meldt de infrastructuurbeheerder. Uiteindelijk leidt de onophoudelijke golf van nieuwe feiten tot moedeloosheid bij het personeel van Infrabel.

In het vorige recordjaar, in 2018, werden 315 incidenten vastgesteld. De inspanningen van toen hebben volgens Infrabel wel geleid tot de arrestatie van verschillende bendes die in België actief waren en het aantal diefstallen in de daaropvolgende jaren sterk verminderd.

Om de toename van het aantal diefstallen tegen te gaan, voeren de federale spoorwegpolitie en Infrabel in 2023 in het hele land de strijd op. De federale politie zal het hele jaar door verschillende specifieke controleoperaties uitvoeren. Sinds begin januari zijn er overigens al 6 personen gearresteerd.

Koperdieven riskeren een gevangenisstraf en een zware boete. Om zijn schade te kunnen verhalen, stelt Infrabel zich systematisch burgerlijke partij. In 2022 leidde dit soort misdrijven tot 11 veroordelingen. De straffen die verdachten hiervoor kunnen krijgen, kunnen oplopen tot 5 jaar gevangenis en boetes van meerdere duizenden euro’s.