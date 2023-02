China roept Amerikaanse zaakgelastigde op het matje na neerhalen spionageballon

Uit protest tegen het neerschieten van een vermoedelijke Chinese spionageballon door het Amerikaanse leger heeft het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken de zaakgelastigde van de Amerikaanse ambassade in Peking op het matje geroepen.

Volgens Buitenlandse Zaken zei viceminister van Buitenlandse Zaken Xie Feng zondag dat het binnendringen van de ballon in het Amerikaanse luchtruim een “ongeluk” was dat gebeurde door “overmacht”. “De feiten zijn duidelijk en kunnen niet worden verdraaid.”

LEES OOK. Hoe moet het nu verder tussen de VS en China na het incident met de ballon: “Een militair conflict kan je niet bij voorbaat uitsluiten” (+)

Desondanks, zei hij, hebben de Vernigde Staten zich “doof gehouden” en aangedrongen op het “onterecht gebruik van geweld tegen een burgerluchtvaartuig dat op het punt stond het Amerikaanse luchtruim te verlaten”. Het was een “duidelijke overreactie” en een schending van “de geest van het internationale recht en de internationale normen”, aldus de viceminister.

De VS hebben daarmee de inspanningen en vooruitgang aan beide zijden om de betrekkingen te stabiliseren sinds de ontmoeting tussen de Chinese leider Xi Jinping en de Amerikaanse president Joe Biden in november “ernstig gecompromitteerd en beschadigd”, aldus Xie Feng in de verklaring.