Staking bij depot van Decathlon in Willebroek

Het personeel van het depot van winkelketen Decathlon in Willebroek is sinds maandag 6 uur in staking. In het depot, dat de winkels in heel het land bevoorraadt, werken volgens het gemeenschappelijk vakbondsfront circa 700 mensen. De ochtendshift van zowat honderd personeelsleden is niet aan de slag gegaan, zo is vernomen van Deniz Agbaba (BBTK).