Opvallend: meer goals dan wedstrijden, maar toch ligt Erling Haaland onder vuur in Engeland

Erling Haaland (22) scoorde dit seizoen al 31 goals in 27 wedstrijden voor Manchester City. Straffe cijfers voor de spits en hij is daarmee ook de topschutter in de Premier League, toch krijgt de Noor kritiek in Engeland. “Hij heeft misschien de verkeerde club gekozen”, suggereerde Sky Sports-analist en ex-verdediger van Liverpool Jamie Carragher na de 1-0-nederlaag van Manchester City tegen Tottenham afgelopen weekend.

Carragher vindt dat Manchester City dit seizoen een “minder team” is geworden door de komst van Erling Haaland. De Noor kwam afgelopen zomer over van Borussia Dortmund en scoorde sinsdien over alle competities heen al 31 keer. Fenomenale cijfers, maar die volstaan dus niet voor Carragher. Hij wees erop dat City evenveel doelpunten telt als in dezelfde periode vorig seizoen en dat het meer tegendoelpunten telt.

“Ik denk dat we nog maar 60% van hem hebben gezien. Ik herinner mij zijn doelpunten in zijn eerste wedstrijd tegen West Ham. Hij dook toen goed in de ruimte achter de defensie. Ik besef dat die ruimte er niet zo vaak is met de manier waarop City speelt. Hij komt van de Bundesliga en Borussia Dortmund waar meer op de counter wordt gespeeld. Dan komt zijn ongelofelijke snelheid goed tot zijn recht. Hier zie je dat niet. Hij heeft misschien de foute ploeg gekozen om echt het beste uit zichzelf te halen.”

“Hij heeft 25 Premier League-doelpunten gemaakt, maar Man City heeft als team nog steeds evenveel doelpunten gemaakt als vorig seizoen. Bovendien hebben ze meer tegendoelpunten geïncasseerd en het is ook veel gemakkelijker om een tegenaanval op te zetten tegen hen. Ze zijn een ander team en een minder team met Haaland in het team, maar nogmaals, het is niet zijn schuld.”

“Haaland zal nog 25 competitiedoelpunten maken, maar we zien niet het volledige pakket van wat deze speler kan door het team waar hij naartoe is gegaan.”