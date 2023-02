Zware ontploffing schrikt straat in Gentse woonwijk op: “Ons hele huis stond te daveren”

De Wondelgemstraat, een drukke straat in de Gentse wijk Rabot, is in de nacht van zondag op maandag opgeschrikt door een ontploffing. De straat was urenlang afgesloten door de politie.

Buurtbewoners hebben het over een ‘zware knal’ die de straat rond 2 uur opschrikte. “De knal was zo hard dat ons hele huis daverde”, zegt één bewoner aan onze redactie. “Het was een serieuze ontploffing. De brandweer zei dat ze het tot in de kazerne aan de Nieuwevaart gehoord hadden.”

Volgens de bewoners ontplofte kort na 2 uur ’s een projectiel in of aan een kapsalon in de Wondelgemstraat. Daarna was een zware knal te horen. Op beelden van veiligheidscamera’s zou te zien zijn hoe er iemand wegvluchtte.

De glazen deuren van het pand in kwestie zijn beschadigd en er is lichte rook- en brandschade te zien. Ook een deur aan de overkant van de straat is beschadigd geraakt.

Wat er gebeurd is, is nog niet duidelijk. De Wondelgemstraat was tot 7 uur ’s ochtends afgesloten door de politie. Er loopt een onderzoek, maar meer details zijn nog niet vrijgegeven.