Arne Engels beleeft droomweken sinds zijn overstap van Club NXT naar Bundesliga: “Ik heb niet getwijfeld over deze transfer”

Ook in 1b gaf Engels dit seizoen al geregeld assists bij Club NXT, maar de Bundesliga is toch nog enkele trapjes hoger. Al in zijn debuutmatch voor Augsburg pakte Engels uit met een assist. “Een droom die uitkwam”, zei Engels daarover vorige week in La Dernière Heure. “Na de videoanalyse zag ik mijn naam in de basiself staan. Ik was verrast en blij tegelijk. Ik voelde me niet gestrest en heb goed geslapen”, lachte hij.

Debuteren deed hij toen in het indrukwekkende stadion van Borussia Dortmund, voor 80.000 fans. Toch was hij naar eigen zeggen niet onder de indruk. “Toen ik het stadion binnenliep, was het zeker indrukwekkend. Het stadion zat al tijdens de opwarming volledig vol, maar voor mij was het gewoon een voetbalwedstrijd. Ik mocht de omgeving niet op me laten inwerken.”

Engels zat al sinds z’n dertiende bij Club Brugge en in de Youth League maakte de Belg vorig jaar drie doelpunten in zeven wedstrijden. Voor de eerste ploeg van blauw-zwart speelde hij nooit een officiële wedstrijd, maar wrok koestert hij niet. “Je wilt altijd beginnen waar je bent opgeleid. Ik kreeg die kans niet en zo is het nu eenmaal. Als je je kans niet krijgt, moet je nadenken en een andere keuze maken.” Met Club NXT in 1b spelen heeft hem wel deugd gedaan. “Die wedstrijden hebben me geholpen om vooruitgang te boeken. Ik heb geleerd te vechten en sterker te worden omdat je het opneemt tegen zware jongens die je geen rust gunnen. Het spel gaat ook sneller.”

Maar spijt van zijn overstap naar Augsburg heeft hij dus nog niet. Het was dan ook een keuze waar hij lang over heeft nagedacht. “Enkele scouts van de club kwamen in november kijken tijdens een van mijn wedstrijden in 1b. Ik presteerde goed en de daaropvolgende week kwam het hoofd scouting persoonlijk langs. Toen ik de club bezocht, vertelde de coach me wat hij van me wilde. Hij voegde eraan toe dat hij al wist waar ik in zijn systeem zou spelen. Alles was heel duidelijk. Daarom twijfelde ik niet.” Zijn integratie loopt intussen vlot. Engels probeert om zo snel mogelijk Duits te leren en zijn ploegmaats helpen hem waar nodig. En op het veld heeft hij zijn visitekaartje dus al afgegeven.