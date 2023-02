LIVE. Speurders en onderzoeksrechter komen getuigen in assisenzaak tegen seriemoordenaar Stephaan Du Lion

Onderzoek startte in 2017, wanneer DNA-spoor zaak-Mazijn matcht met DNA-staal Du Lion

Het onderzoek start in 2017, wanneer een openstaand DNA-spoor matcht met een DNA-staal voor de moord op Ariane Mazijn in juni 1992. Zij werd door haar vriend levenloos aangetroffen in de slaapkamer van haar gelijkvloersappartement op de Mechelsesteenweg. "In het appartement zijn geen sporen van braak of inklimming teruggevonden, noch wanorde die wijst op een vechtpartij. Het slachtoffer lag ontbloot aan het onderlichaam op bed. Een elektriciteitssnoer van de zonnebank in haar slaapkamer geknoopt rond de nek, met blauwe plekken op haar aangezicht. Op haar shirt zitten bloedvlekken van steekwonden in de borststreek. Haar onderbroek en trainingsbroek rond de enkel geknoopt. In haar dij werden spermasporen teruggevonden", getuigt een speurder.

"Verschillende getuigen werden (in 1992, red.) verhoord, zonder enig resultaat. DNA-onderzoek naar de spermasporen leverden niets op."

"In september 2017 werden er nieuwe DNA-sporen opgehaald van de elektriciteitskabel van de zonnebank en van vuil dat onder de nagels van Mazijn werd teruggevonden. Er werd vastgesteld dat Du Lion toen werkzaam was als ruitenwasser. In december 2017 wordt er een DNA-mengprofiel aangetroffen van drie verschillende personen, waaronder Du Lion."

"In 2018 wordt er een telefoononderzoek gestart naar Stephaan Du Lion, er wordt een telefoontap uitgevoerd op zijn nummer. In september 2018 wordt hij uitgenodigd voor verhoor."