LIVE. Zware aardbeving treft Turkije en Syrië

De regio waar de aardbeving plaatsvond, is een van de meest aardbevingsgevoelige van Europa. Dat zegt Manuel Sintubin, geoloog aan de KU Leuven. Aardbevingen zijn er dus niet uitzonderlijk, maar een beving van 7,8 op de schaal van Richter zoals deze, is "bij de zwaarste ooit". De regio ligt langs de Oost-Anatolische breukzone, de geologische breuklijn die van de Middellandse Zee tot het noordoosten van Turkije loopt, en de Noord-Anatolische breukzone, die door het noorden van Turkije loopt. "Wat bijzonder is, is dat het om laterale breuken gaat", vertelt de geoloog. "De blokken schuiven langs elkaar over een lange afstand. Daardoor strekt de schade zich uit over een groot gebied."

Volgens Sintubin is het stuk van de breukzone verplaatst over een lengte van 200 kilometer. "Dat is te vergelijken met de afstand van Oostende tot Luik. Al de steden en gebieden daartussen vangen de impact op." In de regio vinden volgens Sintubin geregeld bevingen plaats met een schaal tussen 6 en 7. "Maar een beving van 7,8 is echt een van de zwaarste." Volgens de geoloog is de aardbeving te vergelijken met die in San-Francisco in 1906, toen meerdere duizenden slachtoffers vielen.



De schade in Turkije, Syrië en omliggende landen wordt intussen opgemeten. "De sterkte van de beving is belangrijk om de schade op te meten, maar ook de stevigheid van de gebouwen is van belang. We weten dat er in Turkije al eens door de vingers wordt gekeken als het gaat om de aardbevingsbestendigheid van gebouwen. Ook in Syrië is de maatschappij erg kwetsbaar. Dat heeft allemaal een grote impact." Daarbij zullen volgens Sintubin ook nog naschokken volgen, die mogelijk tot boven een zwaarte van 6 op de schaal kunnen komen. "De eerste dagen kunnen er nog heel veel volgen. Nadien zal het geleidelijk afnemen."