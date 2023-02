Zoektocht naar vermiste Imane (25) hernomen, opnieuw zonder succes: “We geven niet op, maar...”

In Zemst is maandagvoormiddag opnieuw gezocht naar de 25-jarige vrouw uit Eppegem die in de nacht van 28 op 29 januari in de Zenne is gevallen. Duikers van de Civiele Bescherming hebben de omgeving afgezocht van de plaats waar vorige week de fiets van de vrouw gevonden werd, maar die zoekactie bleef zonder resultaat. Kort voor de middag werd de zoektocht stopgezet. Dat meldt Alain Remue van de Cel Vermiste Personen.