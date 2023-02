Nog een pionnetje minder voor Antwerp: Arbnor Muja paar weken buiten strijd

Het zit Antwerp niet mee. De blessure van Arbnor Muja blijkt erger dan gehoopt. De Kosovaarse winger zal vermoedelijk minstens een maand out zijn.

Arbnor Muja viel tegen Club Brugge uit met een blessure aan de schouder. Er wacht de buitenspeler een stevige revalidatie. Verwacht wordt dat hij vier weken à zes weken onbeschikbaar zal zijn.

Voor Antwerp is dat nieuws een fikse tegenvaller. Mark van Bommel heeft al geen spelers op overschot. Ook Verhulst, Engels, Vines, Haroun, Yusuf, Gerkens en Miyoshi liggen in de lappenmand. Stengs is nog twee duels geschorst.

Nieuwkomer Gyrano Kerk lijkt de logische vervanger voor Muja. Tegen Club mocht de Nederlander invallen bij de rust.