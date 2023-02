Hofstade

Mike Adem (52) en Hilde Mertens (50) uit Hofstade vlogen steeds met TUI naar hun vakantiebestemming. Tijdens de laatste vlucht was er een vertraging van 9 uur en lieten ze hun kleine hondje heel even uit de draagtas. Het kwam tot een discussie en TUI besliste dat het koppel de komende drie jaar niet meer welkom is.