Cristiano Ronaldo vierde 38ste verjaardag in intieme kring met vrienden, familie en … een journalist

Cristiano Ronaldo is weer een jaartje ouder. Zondag vierde CR7 zijn 38ste verjaardag en hij deed dat in intieme kring in Saoedi-Arabië. Zijn vriendin Georgina Rodriguez, zijn oudste zoon Cristiano Ronaldo Jr, vrienden zoals Jose Semedo, Miguel Paixao. En opvallend: ook journalist Edu Aguirre van El Chiringuito was gevraagd.