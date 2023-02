Optreden van ‘toeschouwer’ Benito Raman in Oostende krijgt een staartje: politie maakt proces verbaal op nadat Anderlecht-spits over balustrade klimt

Het optreden van Benito Raman vorige vrijdag in Oostende krijgt een staartje. De spits van Anderlecht was geschorst en volgde de match tegen KVO in de bezoekerstribune. Daar viel hij niet alleen op door het pintje in zijn hand, maar ook omdat hij na de 0-2-zege over de balustrade klom om op het veld mee te vieren met zijn ploegmaats.