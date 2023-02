OVERZICHT. Dit waren de ergste aardbevingen van de laatste 20 jaar

Op 14 augustus 2021 werd het zuiden van Haïti nog getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,2. Er vielen meer dan 2.200 dodelijke slachtoffers en duizenden huizen raakten beschadigd of werden vernield.

Bij een aardbeving in Indonesië drie jaar eerder, op 28 september 2018, lieten nog meer mensen het leven. Door de aardbeving met een kracht van 7,5 op het eiland Sulawesi, gevolgd door een tsunami, stierven meer dan 4.300 mensen.

Ook het oosten van Iran werd op 12 november 2017 verrast door een zware aardbeving, kracht 7,3. Daarbij vielen zo’n 400 doden en ook enkelen in buurland Irak. Eerder datzelfde jaar stierven minstens 369 Mexicanen na een aardbeving van 7,1 op 19 september.

In 2016 vonden twee zware aardbevingen plaats, één op 24 augustus in Italië met een kracht van 6,2. Deze trof verschillende berggemeenten in de buurt van hoofdstad Rome, met ongeveer 300 dodelijke slachtoffers als gevolg. In Ecuador liep het dodentol nog hoger op na een aardbeving met kracht 7,8 op 16 april. Meer dan 650 inwoners stierven.

Een aardbeving met eveneens een kracht van 7,8 trof op 26 oktober 2015 het noordoosten van Afghanistan met bijna 400 overlijdens, ook in Pakistan, tot gevolg. Bij een derde even zware aardbeving op 25 april in Nepal lieten maar liefst 9.000 mensen het leven en meer dan acht miljoen levens werden grondig verstoord.

Op 3 augustus 2014 werd China het slachtoffer van een aardbeving met een magnitude van 6,3. Er vielen minstens 600 dodelijke slachtoffers in de provincie Yunnan.

Op 24 september 2013 stierven in Pakistan minstens 825 mensen na een dubbele aardbeving, kracht 7,7 en 6,8, in de zuidwestelijke provincie Balochistan.

Op 11 augustus 2012 werd Iran nogmaals getroffen door twee zware aardbevingen met een kracht van 6,4 respectievelijk 6,3. Deze kostte minstens 300 inwoners van de stad Tabriz en haar omgeving het leven.

In 2011 werden maar liefst drie verschillende landen opgeschud door zware aardbevingen. Op 23 oktober lieten meer dan 600 inwoners van Turkije het leven na een aardbeving van 7,2 in het zuidoosten van het land. Een nog krachtigere zeebeving, kracht 9,0, en een tsunami troffen het noordoosten van Japan op 11 maart, met zo’n 15,690 doden en 5,700 gewonden als gevolg. Die aardbeving veroorzaakte ook de grote nucleaire ramp rond de kerncentrale Fukushima. In Nieuw-Zeeland vielen eerder zo’n 180 doden, als gevolg van een aardbeving met een kracht van 6,3 op 22 februari.

Op 27 februari 2010 doodden een aardbeving met een kracht van 8,8 en een daarop volgende tsunami meer dan 500 inwoners van Chili. Ook honderdduizenden huizen, wegen en bruggen werden vernield. Een maand eerder, op 13 januari, maakte een aardbeving met een kracht van 7,0 de hoofdstad van Haïti, Port-au-Prince, met de grond gelijk. Er stierven zo’n 316.000 mensen en 80.000 gebouwen in de hoofdstad en haar directe omgeving raakten vernield.

Op 12 mei 2008 werd China opnieuw getroffen. Een aardbeving met een kracht van 7,8 in de provincie Sichuan kostte 87.600 Chinezen het leven. Ook in Pakistan vielen op 8 oktober 2005 opnieuw heel wat doden. Door een aardbeving met een kracht van 7,6 in het noordoosten stierven 73.000 burgers en ook 1.244 in een deel van India.