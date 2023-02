Waarom er vrijdag drie competitieduels zijn: eindstrijd Challenger Pro League moet eerlijk verlopen

Brute pech voor de enkelingen die elke minuut van de Jupiler Pro League live willen volgen. Komende vrijdag staan er met OH Leuven-Cercle Brugge, Club Brugge-Union en Eupen-KV Mechelen liefst drie wedstrijden op het programma. Dat is hoogst uitzonderlijk – normaal worden de competitiematchen zo veel mogelijk gespreid. Nu gebeurt dat dus niet, en dat is omdat volgend weekend de laatste speeldag in de Challenger Pro League afgewerkt wordt.