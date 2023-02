Thibaut Courtois mist halve finale WK voor clubs door dijblessure, maar ernst blessure valt mee

Thibaut Courtois viel afgelopen weekend tijdens de opwarming bij Real Madrid uit met een dijblessure. De Rode Duivel onderging maandag een scan om de ernst van de blessure te bepalen en die blijkt mee te vallen. Spaanse media melden dat onze landgenoot de halve finale op het WK voor clubs deze woensdag tegen Al Ahly mist, maar een mogelijke finale op zaterdag 11 februari is wel haalbaar. Dinsdag volgt nog een MRI.

Real Madrid verloor dit weekend zonder Courtois nog troosteloos met 1-0 van Mallorca. De Rode Duivel viel tijdens de opwarming voor die wedstrijd geblesseerd uit, maar de ernst valt dus mee.

Ook Eden Hazard zal er woensdag in de halve finale van het WK voor clubs trouwens niet bij zijn. Hoewel de dribbelaar sinds 11 september geen minuut meer speelde bij Real, sukkelt hij opnieuw met de kniepees. Volgens de Spaanse krant AS zal Hazard wellicht een maand out zijn, andere bronnen houden het op twee à drie weken.