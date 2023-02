Vlaams Belang schuift Barbara Pas naar voren als nieuwe sterkhouder asiel en migratie

Het Vlaams Belang schuift Pas naar voren als nieuwe sterkhouder voor het thema asiel en migratie. Die rol werd sinds 2019 opgenomen door Van Langenhove. “Het zal een uitdaging worden om Dries op te volgen”, reageert Pas. “Dries heeft zijn dossiers de afgelopen jaren erg goed behartigd en ze volledig in de vingers. Maar ik zal er volledig voor gaan.”

LEES OOK: Na exit Dries Van Langenhove: dit is de impact op hemzelf, Vlaams Belang en de mogelijke regeringsdeelname van de partij

“We zitten volop in een zoveelste asielcrisis en de partij die het thema het meest op de kaart zet, mag niet doodgezwegen worden”

Het Vlaams Belang zegt te betreuren dat de fractie de afgelopen jaren in de Kamer erg veel inspanningen rond het migratiethema leverde, maar dat die steeds onderbelicht bleven. “Het resultaat van het parlementaire werk van Dries werd eenvoudigweg genegeerd”, aldus Pas. “Ik hoop dat hier verandering in kan komen. We zitten volop in een zoveelste asielcrisis en de partij die het thema het meest op de kaart zet, mag niet doodgezwegen worden.”

Pas is van plan om stevig oppositie te voeren tegen het beleid van huidig staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor (CD&V). “Het asielbeleid in dit land is failliet en onmenselijk”, besluit Pas. “Een kraakpand waar een duizendtal asielzoekers verblijven raakt maar niet ontruimd en ondertussen wordt het kabinet van de staatssecretaris leeggehaald omdat ze weigert dwangsommen te betalen. We moeten de instroom dringend een halt toe roepen en dat kan enkel met Vlaams Belang.”

LEES OOK. Eindelijk was er een goede aanleiding: de partijtop van Vlaams Belang was al langer op zoek naar een exit voor Van Langenhove